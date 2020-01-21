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134 شخصا مخرجات مشروعات التأهيل المنتهي بالتوظيف لذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

134 شخصا حصيلة مخرجات عدد من المشروعات التأهيلية والتدريبية المنتهية بالتوظيف، التجريبية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة وغير ربحية في ثلاث مدن مختلفة، ضمن 3 مشروعات، هي «قادر» و»تمكين» و»رائد».

وأوضحت الوزارة في تقرير أولي عن المشروعات التأهيلية والتدريبية المنتهية بالتوظيف التجريبية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، أنها انتهت من إلحاق 81 شخصا من ذوي الإعاقة في برامج تدريبية تأهيلية متخصصة، ضمن مشروع تمكين الأحساء، المشروع التدريبي المنتهي بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تدريبهم في مجالات عدة، منها الأعمال الإدارية والمحاسبة والتصميم والعلاقات العامة والإعلام والفرز والترقيم وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى توقيع عقود 38 متدربا منهم حتى الآن، وبانتظار مباشرتهم لمهامهم الوظيفية.

كما تم تدريب 23 مستفيدا من الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن مشروع قادر لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل والرعاية النهارية، القادرين على العمل ومباشرة عدد 7 منهم لإعمالهم بعد انتهاء مرحلة توقيع العقود، إضافة إلى إنشاء البرنامج المتخصص للشباب ذوي التوحد «رائد» الذي تم تسجيل فيه ما لا يقل عن 30 متدربا من ذوي اضطراب طيف التوحد، وتم إلحاقهم بـ 6 دورات تدريبية معتمدة، وتسجيلهم في 26 ورشة مهارية، بالإضافة إلى ورشة إعداد السير الرقمية.

وتأتي هذه المشروعات ضمن رؤية 2030 التي نصت على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، حيث إنه من الأبعاد الثمانية لبرنامج التحول الوطني 2020 «تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته». ومن الأهداف الاستراتيجية لهذا البعد «تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل».

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وتتضمن استراتيجية تنفيذ الهدف «تطوير البرامج التأهيلية وبرامج التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة للتواؤم مع احتياجات سوق العمل، ولرفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7% إلى 12.4% بحلول عام 2020».

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن هذه المشروعات تضمنت أهدافا عدة، من أبرزها استثمار الطاقات الكامنة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، والتنوع في مجالات التدريب المهني بما يتوافق مع قدرات كل فئة واحتياجاتها، وتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب ما يتطلبه سوق العمل.

3 مشروعات تأهيلية لذوي الإعاقة

01 مشروع تمكين:

إلحاق 81 شخصا

تدريبهم في مجالات الأعمال الإدارية والمحاسبة والتصميم والعلاقات العامة والإعلام والفرز والترقيم وخطوط الإنتاج

توقيع عقود 38 متدربا

انتظار مباشرتهم لمهامهم الوظيفية

02 مشروع قادر:

تدريب 23 مستفيدا

مباشرة 7 منهم لإعمالهم