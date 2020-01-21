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سابك تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم أهداف رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أمس عن استضافتها مؤتمرا دوليا في 11 فبراير 2020 لمدة يومين في الرياض، بالشراكة مع «منتدى بواو الآسيوي»، لدعم أهداف رؤية المملكة 2030، وتعميق التعاون الاقتصادي في القارة الآسيوية، بما يعزز جهود مجموعة الأعمال التابعة لقمة العشرين التي تستضيفها المملكة لهذا العام 2020.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى في المملكة، حيث من المتوقع حضور أكثر من 300 من قادة الرأي العالميين وكبار ممثلي الحكومة والشركات.

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ويتناول المؤتمر، الذي يأتي تحت شعار «تمكين التعاون لرسم المستقبل»، مجموعة من القضايا الرئيسة ذات الصلة بالمملكة وآسيا، كالتعاون التجاري والتنمية المستدامة.

وبين نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة المنتدى يوسف البنيان، أن انعقاد هذا المنتدى يعزز العلاقات التجارية بين المملكة ومنطقة آسيا، وجهود «سابك» التي تهدف لتقوية التعاون التجاري العالمي، مؤكدا التزام الشركة بالأهداف المشتركة لكل من رؤية المملكة 2030م ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وقدرتها على الإسهام في هذه البرامج المهمة، من خلال استضافة هذا المنتدى رفيع المستوى.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى في توقيت تستعد فيه المملكة لاستضافة قمة مجموعة العشرين، ومجموعة الأعمال التابعة لها التي يرأسها البنيان، في سلسلة من المؤتمرات العالمية التي من المتوقع أن تخلق زخما وتفاعلا كبيرين.

ويحضر مؤتمر الرياض رئيس منتدى بواو الآسيوي، الأمين العام الثامن للأمم المتحدة بان كي مون، والأمين العام لمنتدى بواو الآسيوي نائب وزير الخارجية الصيني السابق ولى باو دونغ، وعضو مجلس مستشاري (منتدى بواو الآسيوي)، رئيس ملتقى الصحة العالمي لمنتدى (بواو) ومعهد (إيميرتاس)، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومارجريت تشان، وعضو مجلس إدارة منتدى (بواو)، نائب المحافظ التنفيذي لمحافظة هاينان ماو تشاوفينغ، وسفير الصين لدى المملكة تشين ويتشنغ.