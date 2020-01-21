انقطاع المياة عن مدينة سوهاج بالكامل لمدة 8 ساعات اعتبارًا من العاشرة مساء اليوم

أحمد أبوعقيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قطع المياة عن مدينة سوهاج بالكامل بسبب بأعمال إلغاء خط مياه قطر 12 بوصة وذلك لاعتراضه أعمال إنشاء الكوبري العلوي الجديد بميدان الثقافة. وقالت الشرطة إن ذلك يستلزم قطع المياه عن مدينة سوهاج بالكامل وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2020 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 22-1-2020 ولمدة 8 ساعات فقط.

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