اخبار اقتصاد اليوم.. التخطيط: نستهدف تريليون جنيه رأسمال للصندوق السيادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 21- 1- 2020 عدد من الاحداث الاقتصادية الهامة من بينها استمرار توقيع اتفاقيات مصرية مع شركات اجنبية خلال المشاركة بقمة افريقيا – بريطانيا 2020 ، اضافة الى اتحاد المستثمرين يجتمع مع البنك المركزى لبحث ديون المصانع المتجاوزة 10 ملايين ، البورصة المصرية تنهى تعاملات اليوم على تراجع جماعي بمبيعات المصريين ، اسعار العملات والذهب والخضروات والفاكهة

وزيرة الصناعة: ربط دليل الواردات بجذب استثمارات أجنبية من الخارج.. فيديو

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن وزارة الصناعة ستعمل على عدد من المحاور خلال 2020، ونضع خطة عمل حتى 2025 وسيكون هناك موضوعات وملفات ذات أولوية لإنجازها، موضحة أن أهم هذه الملفات التى تعمل عليها الوزارة، هو ملف المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وإعادة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

التخطيط: نستهدف تريليون جنيه رأسمال للصندوق السيادى.. وحققنا نمو 5.6%

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية تدعم عبر التشريعات الداعمة للاستثمار تسهيل دخول السوق المصرية وتخصيص موارد لتطوير البنية التحتية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزيرة التخطيط: برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يحفز الاستثمار الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع أن تؤدى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري إلى تحفيز الاستثمار الخاص، وإن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، فى ظل الإصلاحات التى تقوم بها الدولة والاستثمارات فى البنية التحتية والقوانين والتشريعات التى تشجع الاستثمار.

فيديو.. تعاون مشترك بين "التخطيط والصناعة" لزيادة مساهمة الصناعة بمعدلات النمو

نشرت صفحة وزارة الصناعة والتجارة على فيسبوك، فيديو مشترك يجمع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة، على هامش المشاركة في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار.

اتحاد المستثمرين يجتمع مع البنك المركزى لبحث ديون المصانع المتجاوزة 10 ملايين

كشف الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن اجتماع مرتقب مع طارق عامر محافظ البنك المركزى يوم 2 فبراير المقبل، لبحث ديون أصحاب المصانع التي تتجاوز الـ 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى لإسقاط فوائد متراكمة تصل إلى 31 مليار جنيه تشمل المصانع التي تقل مديونيتها عن الـ 10 ملايين جنيه، والاجتماع المقبل لبحث موقف المصانع المديونية بأكبر من هذا الرقم.

الرقابة على الصادرات: تدريب 6277 شخصا من غير العاملين بمركز تدريب الهيئة

قام مركز تدريب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتدريب عدد 6277 متدرب من غير العاملين بالهيئة، منهم عدد (5907) متدرب من المستوردين ببرنامج "مزاولة الإستيراد" وذلك من خلال (146) برنامج تدريبي خلال الفتره من 6 أغسطس 2017 حتى 7 نوفمبر 2019، وعدد (370) متدرب من المصدرين ببرنامج "مزاولة التصدير" وذلك من خلال (17) برامج تدريبيه خلال الفتره من 28 أكتوبر 2018 حتى 21 نوفمبر 2019.

محمد عمران: تشكيل لجنة لإعادة العملاء المتعثرين للنشاط الاقتصادي مجددا

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أعلن الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية عن تشكيل لجنة بالهيئة تضم ممثلين عن البنك المركزى المصرى وشركات التأجير التمويلى والتخصيم بجانب خبراء الهيئة لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالى لدى العملاء المتعثرين، والتكامل مع المبادرة المعلنة من جانب البنك المركزى لإعادة ادخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادى مجددا ،ودفع عجلة الأنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد المصرى.

البورصة المصرية تنهى تعاملات اليوم على تراجع جماعي بمبيعات المصريين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، على تراجع جماعي، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء في نهاية الجلسة، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 5.4 مليار جنيه اليوم.

جهاز تنمية المشروعات: تمويل 450 ألف مشروع أتاح 640 ألف فرصة عمل

قام وفد رفيع المستوى من البنك الدولي بزيارة لعدد من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسوان، حيث كان في استقبالهم عدد من رؤساء القطاعات بالجهاز وعلى رأسهم المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات والمهندس محمود محرز رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، وفق بيان من جهاز المشروعات.

12.4% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2018/2019

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2018/2019 مقارنة لعـام 2017/2018، وكانت أهم المؤشرات وصول أرصدة الودائع المصــرفية للقطــاع العــائلي 2715.1 ملـيار جـنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5٪عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 68.0 %مــن إجمالي الودائع المصرفية.

الجمارك: 147 جهاز أشعة جديد ونستعين بخبراء إيطاليين لتحديث المنظومة

كشف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك انه جارى التنسيق للاستعانة بخبراء من الجمارك الإيطالية وهى مصنفة الأولى عالميا من قبل البنك الدولى، للمساهمة فى تطوير الجمارك المصرية خاصة فى الإجراءات والمخاطر .

"إيجاس" توضيح أسباب حادث كسر خط الغاز الطبيعى بسندوب فى المنصورة

أعلنت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) توضيحاً بشأن حادث كسر خط الغاز الطبيعى المار بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أن الخط تم إصابته اليوم بواسطة حفار تابع لشركة المياه بالمنصورة، وأضافت أنه تم على الفور تأمين موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التسريب الناتج عن الاصطدام دون قطع الغاز، وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق.

تراجع طفيف لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء ويسجل 15.72جنيه

شهد سعر الدولار انخفاضا طفيفا اليوم الثلاثاء 21 -1 -2020 أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة مقارنة بتعاملات أمس، حيث سجل سعره فى البنك المركزى 15.74جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره أمس 15.77جنيه للشراء، 15.87جنيه للبيع، ومسجلا فى بنك عودة مسجلا 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره صباحا 15.75جنيه للشراء، 15.85جنيه للبيع.

أسعار الذهب تتراجع بمستهل التعاملات وعيار 21 يهبط لـ 684 جنيها للجرام

تراجع سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء بمستهل التعاملات، بقيمة جنيهين للجرام، بعد هبوط الأسعار العالمية للذهب حوالى 5 دولارات لتهبط من 1560 إلى 1555 دولار الآن، الأمر الذى أدى إلى هبوط الأسعار فى مصر إلى 684 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسى في السوق المصرى، والذى يزداد الاقبال على شراءه فى محافظات الصعيد، فيما يرتفع الطلب على عيار 18 فى المحافظات التى تشهد رواج واقبال سياحى.