"اقتصادية قناة السويس" تدعو رجال أعمال إنجليز للمشاركة بمؤتمر استثمارى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، فى ندوة على هامش قمة بريطانيا - أفريقيا 2020 للتعريف بماهية المنطقة الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمناطقها الصناعية وموانئها الـ6.

وأمام مجتمع رجال الأعمال وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية استعرض "زكي" الحوافز الاستثمارية والضريبية لمستثمري المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية تعد أهم نافذة تجارية اقتصادية لانطلاق الشركات الإنجليزية للسوق الإفريقي.

وأشار يحيى زكي إلى أن مشاركته في هذا المحفل الدولي يعد فرصة جيدة لتعريف مجتمع الأعمال البريطاني باستراتيجية الهيئة 2020 - 2025 والتى تركز على خلق الفرصة ووضع حوافز تشجيعية لإقامة المشروعات.

على جانب آخر، دعا رئيس الهيئة المشاركين في الندوة من مجتمع الأعمال البريطاني لحضور مؤتمر الاستثمار بشهر مارس المقبل، والذى تعقده الهيئة الاقتصادية بحضور وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن قمة الاستثمار الافريقية البريطانية هي أكبر حدث استثماري سنوي يقام للمرة الثامنة خارج إفريقيا، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية في سبيل بناء مستقبل آمن ومزدهر للجميع، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدث خلال أكثر من 30 جلسة تركز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.