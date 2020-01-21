شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع بسبب المخاوف من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم، ليتعثر صعود قياسي لبورصة وول ستريت بسبب القلق من تداعيات انتشار فيروس كورونا في الصين وتوقعات متشائمة للنمو العالمي من صندوق النقد الدولي.

وبدأ مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول منخفضا 79.05 نقطة، أو 0.27 بالمئة، ليصل إلى 29269.05 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد اند بورز500" الأوسع نطاقا 8.59 نقاط، أو 0.26 بالمئة، إلى 3321.03 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 27.88 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 9361.07 نقطة.