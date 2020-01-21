بعد رفعها من فواتير الكهرباء.. التنمية المحلية تعلن قيمة رسوم النظافة

كتب: ضياء السقا

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن قانون النظافة الجديد وضع قيم لفواتير القمامة تتراوح من 4 جنيهات وحتى 30 جنيها فقط، مؤكدا أن الرئيس السيسي شدد على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأضاف شعراوي في تصريحات نقلها "اليوم السابع"، أنه يجرى الإعداد لوضع آلية لجمع فواتير القمامة من المواطنين عن طريق المحافظات أو شركات النظافة، بعد إعلان وزارة الكهرباء رفع قيمة النظافة من فواتيرها.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن سيتم تحصيل الفواتير بالشكل الجيد، بدءا من يونيو أو يوليو المقبل.