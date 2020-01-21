كتب: ضياء السقا
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن قانون النظافة الجديد وضع قيم لفواتير القمامة تتراوح من 4 جنيهات وحتى 30 جنيها فقط، مؤكدا أن الرئيس السيسي شدد على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وأضاف شعراوي في تصريحات نقلها "اليوم السابع"، أنه يجرى الإعداد لوضع آلية لجمع فواتير القمامة من المواطنين عن طريق المحافظات أو شركات النظافة، بعد إعلان وزارة الكهرباء رفع قيمة النظافة من فواتيرها.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن سيتم تحصيل الفواتير بالشكل الجيد، بدءا من يونيو أو يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفعها من فواتير الكهرباء.. التنمية المحلية تعلن قيمة رسوم النظافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.