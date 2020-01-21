شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك: القانون الجديد يهدف لسرعة إنهاء الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن مزايا قانون الجمارك الجديد وذلك خلال لقاء لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية بالقاهرة بحضور حسن حجازى، رئيس اللجنة وعدد من الشركات .

أشار السيد كمال نجم إلى أن من مزايا القانون، سرعة الإفراج الجمركي من الموانئ مع إحكام الرقابة عليها، بجانب تقديم خدمة تقسيط الضرائب الجمركية بهدف تشجيع المصانع والشركات على التوسع، وتيسيرا على المتعاملين، بحيث يمكن التقسيط تقسيط على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج وذلك نظير تسديد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التى توجب الاستيداء الفورى للضريبة الجمركية مادامت أصبحت مُستحقة.

Advertisements

وأضاف أنه علاوة على أن القانون الجديد يسمح بالتخليص الجمركي المسبق قبل وصول اليضائع، للإسراع فى وقت خروجها، لافتا إلى أنه يسمح أيضا بالتخليص من خلال صور المستندات ثم الاطلاع على الأصل قبل الإفراج عن البضائع، وأوضح إنه يمكن التخليص المسبق مع مطابقة البضائع فور وصولها .

وحول موعد صدور القانون كشف السيد كمال نجم، أن القانون حاليا فى مرحلته الأخيرة بلجنة الخطة والموازنة، حيث يتبقي جلسة واحدة فقط له ثم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان وإقراره، متوقعا أن يتم هذا الأمر خلال وقت قريب .