شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات الكويتية" توقع اتفاقية تمويل بقيمة 40 مليون دينار مع "الكويت الوطني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات الكويتية عن قيامها، اليوم الثلاثاء، بتوقيع اتفاقية تمويل طويلة الآجل مع بنك الكويت الوطني بقيمة 40 مليون دينار كويتي، تمتد لفترة 10 سنوات.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، إن الاتفاقية تستهدف تمويل أنشطة الشركة الرأسمالية والتشغيلية.

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يُذكر أن بنك الكويت الوطني حقق صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 99.1 مليون دينار خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 98.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 401.3 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 370.4 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 8.2%.

ويعود ارتفاع أرباح العام 2019 إلى زيادة الإيرادات من غير العائد وانخفاض مخصصات الائتمان وخسائر القيمة المضافة.