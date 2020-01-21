شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية " ملكية ريت" تبحث زيادة رأس المال بقيمة 81 مليون ريال.. 4 فبراير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة ملكية للاستثمار الدعوة لحضور اجتماع مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، في 4 فبراير المُقبل، وذلك لبحث زيادة رأس مال الصندوق بمبلغ 81.086 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن رأس المال سيرتفع من 600 مليون ريال إلى 681.086 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار وحدات جديدة لبائع عقار ايليت مول لاستكمال الاستحواذ على عقار إيليت مول، الواقع في مدينة الرياض – شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب) حي السليمانية.

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وبحسب البيان، من المُقرر الاستحواذ على العقار بقيمة 201.5 مليون ريال، علماً بأن العقار سيتم تأجيره سنوياً بالكامل بعقد واحد لمدة خمس سنوات وبصافي دخل يبلغ 16 مليون ريال سنوياً يبدأ بتاريخ نقل الملكية.

ومن المُقرر أن يكون الاستحواذ عن طريق زيادة رأس مال الصندوق من خلال إصدار 8.108 وحدة بالقيمة الاسمية 10 ريال للوحدة الواحدة بقيمة إجمالية للوحدات المصدرة بمبلغ 81.086 مليون ريال.

وأعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار مؤخرا، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2019، بقيمة 10.2 مليون ريال.