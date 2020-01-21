شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع في بداية الجلسة بعد العودة من العطلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بعد العودة من عطلة أمس في الولايات المتحدة، ومع تحول الأنظار نحو فاعليات منتدى "دافوس" الاقتصادي في سويسرا.



وبدأ اليوم منتدى "دافوس" بحضور عدد من القادة أبرزهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ورؤساء بنوك مركزية ومليارديرات ونشطاء في مجالات أخرى.

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وسوف تناقش أعمال المنتدى على مدار هذا الأسبوع العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التغيرات المناخية وحالة الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهها الشعوب.



كانت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" قد حذرت من وقوع الاقتصاد العالمي تحت وطأة كساد كبير بسبب فجوة عدم المساواة وحالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 29314 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 9382 نقطة، فيما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 3321 نقطة.