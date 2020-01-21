شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للبلاديوم لكنه لا يزال قرب أعلى مستوياته على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف ولا يزال المعدن قرب أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق حيث تخطى الذهب من حيث القيمة وأصبح في مصاف المعادن النفيسة.



ويتلقى البلاديوم دعماً بشكل رئيسي من شركات السيارات التي تستخدمه في صناعة مكونات تسهم في خفض انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.

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وزاد الطلب على البلاديوم نتيجة تشديد العديد من الحكومات والدول حول العالم لقواعد حماية البيئة والهواء النظيف، وذلك من خلال فرض قيود على شركات صناعة السيارات بتقليل الانبعاثات أو التحول نحو السيارات الكهربائية.



وتتابع الأسواق العالمية عن كثب فاعليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي في سويسرا، والذي يحضره رؤساء دول أبرزهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ومصرفيون وشخصيات بارزة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 2234.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2293.1 دولار بينما سجل أقل سعر عند 2221.2 دولار.