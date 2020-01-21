شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثالثاً .. 49 منشأة مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود والان نبدء بالتفاصيل
- 2006 زيارة تسفر عن مخالفة 118 مركبة
- الرياض الأعلى مخالفة و4 مناطق بلا مخالفات
وأقام فريق مكون من 5 جهات حكومية في الحملة الرقابية والجهات الحكومية هي: "وزارة الطاقة، و المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية".
وبتوزيع عدد المنشآت المخالفة لكل منطقة من مناطق المملكة الـ 13 منطقة تبين البيانات أن منطقة الرياض هي الأعلى في عدد المنشآت المخالفة بـ 23 منشأه. تليها "منطقة المدينة المنورة" بـ 9 منشآت مخالفة. ثم "الشرقية" بـ 4 منشآت مخالفة. و "القصيم" و "مكة المكرمة" 3 منشآت مخالفة لكل منطقة. و "جازان" و "الباحة" و "عسير" منشأتين مخالفتين لكل منطقة من المناطق الثلاث. وأخر المناطق التي رصد بها منشآت مخالفة كانت "الجوف" بمنشأه واحدة، في حين لم يرصد في 4 مناطق منشآت مخالفة والمناطق الأربع هي "الحدود الشمالية" و "حائل" و "نجران" و "تبوك".
وفيما يخص أعلى المناطق من حيث عدد الزيارات الرقابية تصدرتهم منطقة "الرياض" بـ 491 زيارة. تلاها "مكة المكرمة" بـ 413 زيارة. ثم "الشرقية" بـ 239 زيارة. و "القصيم" بـ 207 زيارة. و "المدينة المنورة" بـ 133 زيارة. و "تبوك" 109 زيارة علما انه لم يرصد بها أي منشأه مخالفة.
ثم "عسير" بـ 104 زيارة. و "نجران" بـ 74 مخالفة. و "حائل" بـ 72 زيارة ولم يرصد في المنطقتين السابقتين منشأت مخالفة. و "الباحة" بـ 53 زيارة. و "الجوف" بـ 50 زيارة. و "الحدود الشمالية" 33 زيارة ولم يرصد بها أي منشأه مخالفة. وأخر المناطق "جازان" بـ 28 زيارة.
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