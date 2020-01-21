استخراج شهادة ميلاد في دقيقة من غير طوابير.. 5 معلومات عن ماكينة السجل المدني الذكي (انفوجراف)

كتب: ضياء السقا

دشن قطاع الاحوال المدنية بوزارة الداخلية، مشروع ماكينات السجل المدني الذكي، لإصدار شهادات الميلاد للمواطنين إلكترونيا، خلال دقيقة واحدة، بدلا من الذهاب للسجل والانتظار ساعات في طوابير طويلة.

ومن المقرر الإعلان رسميًا عن هذا المشروع، ضمن فعاليات الاحتفال السنوي الذي تقيمه الوزارة، بمناسبة عيد الشرطة الـ68 الذي يوافق 25 من يناير.

ونشر القطاع الماكينة الجديدة في أربعة أماكن بشكل مؤقت وهي داخل قطاع الأحوال المدنية بالعباسية وبمطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الاحمر، تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية.

وتقوم الماكينة الآن تقوم باستخراج شهادات الميلاد فقط وسيتم بعد ذلك إضافة خدمات استخراج باقي الأوراق الثبوتية.

وفي سياق متصل، نشر موقع "البوابة نيوز"، انفوجرافا يوضح أبرز 5 معلومات عن الماكينة الجديدة، وهي.

1- الإعلان عنها رسميا خلال أيام.

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2- تعمل 24 ساعة متصلة بالإنترنت وقاعدة بيانات الأحوال المدنية.

3- إدخال البيانات؛ الرقم القومي بواسطة ماسح ضوئي والاستعلام عن بيانات طالب المستخرج بالبيانات المؤمنة وإجراءات للتأكد من هوية طالب الخدمة بشخصه.

4- دفع الرسوم واستخراج إيصال السداد للمستخرجات الرسمية.

5- استلام المحررات المطلوبة خلال دقائق.