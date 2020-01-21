شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: 147 جهاز أشعة جديد ونستعين بخبراء إيطاليين لتحديث المنظومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك انه جارى التنسيق للاستعانة بخبراء من الجمارك الإيطالية وهى مصنفة الأولى عالميا من قبل البنك الدولى، للمساهمة فى تطوير الجمارك المصرية خاصة فى الإجراءات والمخاطر .

وأضاف نجم خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إننا لدينا 78 جهاز أشعة موزعة على كل المنافذ، وهناك 100 جهاز جدد، وصل منها 30 جهازا حتى الآن لتوزيعها أيضا على المنافذ، بجانب التخطيط لشراء 47 جهازا فى المرحلة الثالثة من التطوير، بهدف تسهيل إخراج البضائع وفحصها بالأجهزة دون الحاجة إلى فتح الحاويات خاصة إذا كانت نفس البضاعة .

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وأشار إلى أن الهدف الرئيسى هو سرعة إجراءات إنهاء دخول البضائع، لافتا إلى أنه يتم الاستعانة حاليا بشركة متخصصة للربط الالكترونى بين الموانئ، وبالفعل جارى العمل فى بورسعيد والقاهرة، لافتا إلى أن الهدف هو سرعة التعامل إلكترونيا في الإجراءات، وبالتالى التسريع فيها بدون تدخل أو بدون أن ينتقل العميل من مكان إلى أخر، وضمان أن الموافقات سليمة وليست مزورة .

جدير بالذكر أن قانون الجمارك الجديد استحدث الفصل الثالث من الباب الخامس نظاما جديدا بمسمى (المخازن الجمركية المؤقتة) كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ والتى من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، أخذا فى الاعتبار أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.