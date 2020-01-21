شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تفتح منخفضة لمخاوف بشأن النمو وتفشى فيروس فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية ، عند الفتح اليوم الثلاثاء ، ليتعثر صعود قياسي لبورصة وول ستريت بسبب القلق من تداعيات انتشار فيروس مميت في الصين وتوقعات متشائمة للنمو العالمي من صندوق النقد الدولي.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 79.05 نقطة، أو 0.27 بالمائة، إلى 29269.05 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 8.59 نقطة، أو 0.26 بالمائة، إلى 3321.03 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 27.88 نقطة، أو 0.30 بالمائة، إلى 9361.07 نقطة.

Advertisements

وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الخميس الماضى ، وسجل المؤشر داو جونز الصناعى مستوى إغلاق قياسيا بعد أن وقًعت الولايات المتحدة والصين اتفاق المرحلة 1 للتجارة وتعهدتا بحل نزاع بشأن الرسوم الجمركية عصف بالأسواق المالية لأكثر من عام.

وأنهى داو جونز جلسة التداول فى بورصة وول ستريت مرتفعا 91.16 نقطة، أو 0.31 بالمائة، إلى 29030.83 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 6.14 نقطة، أو 0.19 بالمائة ليغلق عند 3289.29 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 7.37 نقطة، أو 0.08 بالمائة، إلى 9258.70 نقطة.