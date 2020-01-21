شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية"تاسى" بنسبة 0.29% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الثلاثاء، باللون الأحمر، ليعاود خسائره بعد ارتفاعه بجلسة أمس، وسط تباين أداء القطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا 0.29%، فاقدا 24.38 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,445.33 نقطة.

وهبطت قيم التداول إلى نحو 3.66 مليار ريال مقابل 3.69 مليار ريال بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات بشكل هامشي إلى 174.82 مليون سهم، مقابل 174.43 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين.

وعلى مستوى أداء القطاعات، جاء إغلاق 10 قطاعات باللون الأحمر، بقيادة قطاع البنوك الذي هبط 0.59 % ، وتراجع "المواد الأساسية" 0.44 % ، وبلغت خسائر "الطاقة" 0.21 % .

Advertisements

وتصدر "بحر العرب" مكاسب السوق الموازي، بارتفاع نسبته 4.54% ، واقتصر اللون الأحمر على سهم "التطويرية الغذائية" الذي أغلق متراجعا 0.13%.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، أغلق مرتفعا بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، بنسبة 0.24% رابحاً 20.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8469.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.15% خاسراً 161.80 نقطة ليغلق عند مستوى 7356.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 174.4 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 97 شركة، فيما تراجع 84 شركة.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.14%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.09%.