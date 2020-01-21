شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات اليوم وسط تحسن التداولات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات يوم الثلاثاء على تباين، وسط تحسن نسبي في نشاط التداولات، واختتم المؤشران العام والأول تعاملات اليوم على تراجع بنسب بلغت 0.16 %و0.24 % على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.07%.
وارتفعت سيولة البورصة الكويتية اليوم 5.6% إلى 44.74 مليون دينار مقابل 42.38 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 1.4% إلى 163.14 مليون سهم مقابل 160.92 مليون سهم بجلسة الاثنين.
وسجلت مؤشرات 4 قطاعات هبوطاً اليوم بصدارة الصناعة بنحو 0.72%، فيما ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بنحو 4.26%.
وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بتراجع نسبته 9.96%، بينما تصدر سهم "ريــم" القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 9.78%.
وحقق سهم "بيتك" أنشط التداولات على كافة المستويات بكميات بلغت 14.75 مليون سهم بقيمة 12.07 مليون دينار، متراجعاً 0.61%.
وبختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، تباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى، وسط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسراً 11.18 نقطة ليغلق عند مستوى 6381.86 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسراً 16.8 نقطة ليغلق عند مستوى 7123.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% رابحاً 0.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4909.41 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 160.9 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 7289 صفقة.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%.
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