شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تلغى مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح الروسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بالحكومة السورية اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة الحبوب السورية ألغت مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من القمح اللين للتوريد من روسيا دون أن تتعاقد على أي كمية.
أُغلقت المناقصة في 20 يناير .
كانت مصادر قالت أمس الاثنين إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لم تشتر أيضا في مناقصة منفصلة لمئتي ألف طن من القمح الروسي أُغلقت في 18 ديسمبر .
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