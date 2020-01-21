شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تغلق تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في الختام هامشياً بـ0.04 % عند النقطة 10694.36، ليربح 4.70 نقطة عن مستويات أمس الأحد.

وشهدت الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها العقارات بـ0.35 %، ثم البنوك والخدمات المالية بـ0.17 %، والنقل بـ0.05%، فيما تراجع التأمين 0.56 %، وانخفض البضائع 0.43 %، ويليهما الاتصالات بـ0.29 %، ثم الصناعة 0.08 %.

وتصدر سهم الريان السيولة بقيمة 86.65 مليون ريال، مدعوماً بإعلان المصرف نمو الأرباح السنوية لعام 2019 بنسبة 2.3% إلى 2.18 مليار ريال، والتوصية بتوزيع 0.225 ريال نقداً لكل سهم.

يذكر أن مصرف قطر الإسلامي أعلن اليوم إصدار صكوك فورموزا شريحة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي بأجل 5 سنوات، وذلك في إطار برنامجه لإصدار الصكوك البالغ قيمته 4 مليارات دولار.

Advertisements

وأشار المصرف في بيان لبورصة قطر اليوم الثلاثاء، أنه تم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة تايبيه، والبورصة الأيرلندية، علماً بأنه يعد الإصدار الأول من نوع "Reg S Sukuk" الذي يتم إدراجه في بورصة تايبيه.

وجذب الإصدار اهتماماً قوياً من المستثمرين على مستوى العالم وخاصة في آسيا، وقام بترتيب الإصدار بنك ستاندرد تشارترد (تايوان).

يشار إلى أن أرباح المصرف ارتفعت فى العام الماضي بنسبة 10.9% إلى 3.055 مليار ريال، مقارنة بـ2.755 مليار ريال في 2018.

واختتم سهم المصرف تعاملات اليوم ببورصة قطر مرتفعاً 0.18% عند سعر 16.55 ريال، مسجلاً تداولات بقيمة 16.92 مليون ريال، وزعت على 1.03 مليون سهم.