شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تغلق على ارتفاع بختام التعاملات بنسبة 0.06% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، تزامناً مع نمو قطاع الصناعة بنسبة 0.66 %، ارتفع المؤشر بنسبة 0.06%، بما يعادل 0.94 نقطة، ليصل إلى 1643.59 نقطة، مُقابل 1642.65 نقطة في جلسة أمس، لتستمر البورصة في تسجيل الأداء الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي.

وتم تداول 2.28 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 737 ألف دينار.

وزادت قطاعات الخدمات بنسبة 0.23 %، ثم البنوك التجارية بنسبة 0.02 %، بينما هبط وحيداً قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%.

وكانت أكثر الأسهم تسجيلاً للنمو بنك البحرين والكويت، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسب 1.04%، و0.68 %، و0.26 %على الترتيب.

على الجانب الآخر، انخفضت أسهم شركة البنادر للفنادق، ومجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة أيضاً في بورصة الكويت، وسوق دبي المالي، والبنك الأهلي المتحد - البحرين بنسب 8.82 %، و0.45%، و0.18 % على الترتيب.

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وكان السهم الأنشط من حيث حجم التداول سهم البنك الأهلي المتحد - البحرين بعد تداول 661 ألف سهم.

وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى أغلق مرتفع بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، بنسبة 0.06% رابحاً 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1642.65 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات التأمين والاستثمار والخدمات والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.4 مليون سهم بقيمة 689.1 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 30.80% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 7.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.30% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.65%.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.64% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.25%.