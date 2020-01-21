شكرا لقرائتكم خبر عن "سنام" الكويتية توقع العقود النهائية لشراء عقار بـ2.7 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سنام العقارية عن الانتهاء من توقيع العقود النهائية والتسجيل بإدارة السجل العقاري بمبلغ 2.7 مليون دينار، مُقابل شراء عقار محلي عبارة عن مبنى عيادات طبية.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن للصفقة آثاراً إيجابية على نتائج أعمال الشركة خلال الفترة القادمة، حيث يبلغ معدل العائد المتوقع من الاستثمار 9.04% سنوياً.

Advertisements

وسبق أن أوضحت الشركة، أن الأثر المالي للصفقة سيظهر في بيانات الشركة عند الانتهاء من إجراءات الشراء، بحيث سيتم إضافة قيمة العقار ضمن الأرصدة المتداولة، وسيتم إضافة مبلغ 1.6 مليون دينار ضمن الخصوم المتداولة قيمة تمويل بنكي حصلت عليه "سنام".

هذا وسيتم كذلك إضافة إيرادات بمبلغ 20.4 ألف دينار قيمة إيجابية محصلة من العقار المذكور شهرياً.

ويشار إلى أن النتائج المالية لشركة "سنام" تحولت للربحية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 73.54 ألف دينار، مقابل خسائر تُقدر بنحو 57.9 ألف دينار للفترة المماثلة من عام 2018.