شكرا لقرائتكم خبر عن "العامة السكنية" الكويتية تُرسي مشروع على تحالف يضم 3 شركات كويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي الماليين، بالتحالف مع عدة شركات كويتية أخرى، عن إخطارها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بنتيجة ترسية الفرصة الاستثمارية j3 في مدينة جابر الأحمد السكنية.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الثلاثاء، إن العرض المُقدم من التحالف هو أفضل العروض وبالتالي تم تسميته "المستثمر المُفضل".

وبحسب البيان، يتضمن التحالف كل من مجموعة الصناعات الوطنية القابضة وشركة التخصيص القابضة وشركة المباني، علماً بأن شركة التخصيص والمباني تعتير شركات زميلة.

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وبناءً عليه، ستقوم الشركة عند الانتهاء من إجراءات استكمال توقيع عقد الشراكة بالإفصاح عن كافة التفاصيل بهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 348 ألف دينار، مُقابل أرباح بقيمة 97 ألف دينار بالربع الثالث من العام 2018.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 2.95 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.08 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2018.