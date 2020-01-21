شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلي عن أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفعل العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، متخليا عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،لمخاوف حيال انتشار فيروس شبيه لفيروس الالتهاب الرئوي فى الصين.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 97.46 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.63 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.66 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس أقل من 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.73 نقطة.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفض الدولار الأمريكي فى ظل غياب الأسواق الأمريكية لقضاء عطلة عامة فى الولايات المتحدة احتفالا بعيد مارتن لوثر كينغ.

يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بسبب تنامي مخاوف انتشار فيروس شبيه لفيروس الالتهاب الرئوي فى الصين.

أعلنت السلطات الصينية يوم الثلاثاء عن حالة وفاة رابعة بالفيروس التاجي الجديد مع استمرار تزايد عدد المصابين بالمرض،يأتي هذا الإعلان فى الوقت الذي يستعد فيه مئات الملايين من الصينيين للقيام برحلات عطلة السنة القمرية الجديدة إلى متخلف أنحاء العالم.

وانخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية ،حيث جدد انتشار الفيروس الجديد ،ذكريات مرض الالتهاب الرئوي الحاد "السارس" فى عامي 2002/2003 ،والذي أودي بحياة أكثر من 800 شخص فى معظم أنحاء العالم.