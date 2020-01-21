شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينزل من أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لتنزل من أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،ويكبح توسيع الخسارة تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.6% إلى 1,551.86$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,560.75$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,568.58$ الأعلى منذ 8 كانون الثاني/يناير الجاري.

أنهي الذهب تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بدعم نشاط مستويات الطلب الاستثماري ،وآمال الطلب الفعلي فى الصين.

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فقدت أسعار الذهب نسبة 0.3% الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ، مع تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.15% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 898.82 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.