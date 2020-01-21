شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالانخفاض ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 57.40، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يضغط سلباً على السعر ليدعم فرص كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو 54.60 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 59.20 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط