شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة عند خط الاتجاه اللحظي الصاعد، وطالما أن السعر فوق 17.90، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة على المدى اللحظي، بانتظار التوجه نحو 18.38 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن كسر 17.90 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 17.60 بشكل مباشر.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد