شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.14% بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنهاية تداولات اليوم الثلاثاء، ليعود لتسجيل المكاسب، وذلك تزامناً مع نمو القطاعات القيادية، وارتفع المؤشر بنسبة 0.14 %، بما يُعادل 3.97 نقطة، ليصل إلى 2854.92 نقطة، مُخالفاً الاتجاه السلبي في جلسة أمس.

وتم تداول 73.45 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 111.33 مليون درهم، بعد تنفيذ 1566 صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 480 ألف درهم إلى 384.50 مليار درهم، مُقابل 384.02 مليار درهم في جلسة أمس.

وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.49%، ثم الخدمات بنسبة 0.80 %، والبنوك بنسبة 0.23 %، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.14 %، بينما انخفض وحيداً قطاع العقارات بنسبة 0.18 %.

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وشهدت 8 أسهم ارتفاعا، كان في مقدمتها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2 %، بينما هبط 16 سهماً كان في صدارتها مصرف السلام – السودان بنسبة 4.83 % .

وكان أنشط الأسهم من حيث حجم التداول سهم شركة الاتحاد العقارية بعد تداول 23.66 مليون سهم، كما كان السهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة سهم شركة إعمار العقارية بسيولة وصلت إلى 42.04 مليون درهم.

وكان أبرز الأسهم الرابحة سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 1.58 %، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.36 %، ثم ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.17 %.

وتصدر الأسهم الخاسرة سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 0.82 %، ثم هبط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.24 %، وجاء ثالثاً سهم شركة داماك العقارية بنسبة 0.14 %.