شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعاون مشترك بين "التخطيط والصناعة" لزيادة مساهمة الصناعة بمعدلات النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة وزارة الصناعة والتجارة على فيسبوك، فيديو مشترك يجمع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة، على هامش المشاركة في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن قطاع الصناعة هو قاطرة النمو والمشغل الرئيسى الذى يحقق فرص العمل اللائقة التي يتم الاعتماد عليها، وهو قطاع يشهد ويحقق تشابكات مع قطاعات أخرى، وله وزن كبير في معدل النمو، لذلك نوجه كل الدعم لقطاع الصناعة والتجارة وللوزيرة نيفين جامع.

بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، التنسيق الكامل مع وزارة التخطيط للتعاون المشترك، لتحقيق الستهدفات المستقبلية، مضيفة " أن قطاع الصناعة يحدد ويرصد التحديات عبر التعاون مع التخطيط، وهناك دعم كبير لترجمة هذا التعاون إلى خطط واقعية يكون لها انعكاسات على مؤشرات النمو الاقتصادى".

وكانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إن وزارة الصناعة ستعمل على عدد من المحاور خلال 2020، ونضع خطة عمل حتى 2025 وسيكون هناك موضوعات وملفات ذات أولوية لإنجازها، موضحة أن أهم هذه الملفات التى تعمل عليها الوزارة، هو ملف المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وإعادة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

وأضافت وزيرة الصناعة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فى العاصمة البريطانية لندن، أن العمل وفق هذه الرؤية والبرنامج بتوجيهات من رئيس لجمهورية ودعم من البنك المركزى لكونه شريك أساسى فى هذه المبادرة، إضافة إلى العمل على مبادرة التمويلات التى تم الإعلان عليها للقطاع الصناعى من البنك المركزى.

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وأكدت أن ملف الصادرات والواردات ذات أولوية بحيث يتم تعظيم الصادرات المصرية، وتقليل الواردات، والعمل على منهجية من خلال ربط دليل الواردات بجذب استثمارات أجنبية من الخارج، مضيفة " أنه من خلال مؤتمر لندن للاستثمار تم مراعاة هذه النقطة والاستفادة من الخبرات للشركات الانجليزية، والعمل على جذبها للاستثمار فى مصر، وأن يكون لمنتجاتهم سوق محلى موجود لدينا.

وتابعت" أنه يتم التواصل مع الجانب الانجليزي لتعظيم الصادرات المصرية لهم، خاصة بالنسبة للحاصلات الزراعية".