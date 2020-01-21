الاقتصاد

البورصة المصرية تنهى تعاملات اليوم على تراجع جماعي بمبيعات المصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، على تراجع جماعي، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين، في حين مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء في نهاية الجلسة، وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 5.4 مليار جنيه اليوم.

وخسر مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" نحو 1.01%، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.42%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأأوسع نطاقا بنسبة 0.68%.

وكانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات جلسة أمس الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 96.8 مليون ورقة مالية بقيمة 511.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.09% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.46%، والعرب على 11.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.11%.

 

ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 30.5 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 6.1 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 872.2 ألف جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالى.

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