شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض واردات الأردن من النفط ومشتقاته 24% فى 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 24.1% فلا الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضى إلى 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2018، بحسب بيانات الإحصاءات العامة الصادرة اليوم الثلاثاء.

كانت فاتورة واردات المملكة من النفط ومشتقاته بلغت فى نهاية نوفمبر 2018 نحو 2.7 مليار دينار. يستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.