شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض واردات الأردن من النفط ومشتقاته 24% فى 11 شهرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 24.1% فلا الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضى إلى 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2018، بحسب بيانات الإحصاءات العامة الصادرة اليوم الثلاثاء.
كانت فاتورة واردات المملكة من النفط ومشتقاته بلغت فى نهاية نوفمبر 2018 نحو 2.7 مليار دينار. يستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض واردات الأردن من النفط ومشتقاته 24% فى 11 شهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.