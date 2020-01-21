شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض أسعار البطاطس إلى 2 جنيه بسوق العبور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21- 1 - 2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة، وبحسب ما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار فى السوق وذلك فى ظل زيادة الانتاج المحلى من بعض السلع والأصناف بفضل السياسات التى اتبعتها الدولة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن أسعار الأصناف انخفضت بنسب تصل إلى 50% .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم شهدت استقرارا بين 2 –.5 جنيهات، وبينما انخفضت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2-3.5 جنيها مقابل 3- 5 جنيهات امس، وأسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 - 12جنيهات، وسعر كيلو البصل 2.5 - 5جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2- 3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 6-9جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.