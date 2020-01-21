شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: منوتشين يقول المرحلة الثانية من اتفاق الصين قد لا تلغى كل الرسوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين صحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة أن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين لن تتضمن بالضرورة "مفاجأة كبرى" بإلغاء جميع الرسوم الجمركية. وأضاف "ربما تُلغى بعض الرسوم، يمكننا أن نفعل ذلك تباعا". Advertisements وقالت الصحيفة إن منوتشين حذر كذلك من أن إيطاليا وبريطانيا ستواجهان رسوما جمركية أمريكية إذا مضت الدولتان في خطط فرض ضريبة على شركات تكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك.

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