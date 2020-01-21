شكرا لقرائتكم خبر عن يو.بي.إس يخفق فى بلوغ أهدافه ويقلص حجم طموحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخفقت مجموعة يو.بي.إس في بلوغ هدفيها للأرباح والتكاليف في 2019 بعد أن سحب عميلان ثريان أموالا في الربع الرابع من العام، مما يزيد التحديات أمام الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي في الوقت الذي يقلص فيه بعض الأهداف المالية للبنك.

وإرموتي، الذي نجح في تحويل تركيز يو.بي.إس من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى إدارة الثروة قبل نحو عشر سنوات، تحت ضغط لصيانة تفوق البنك في نشاط إدارة الأموال للأثرياء في ظل أسعار فائدة شديدة التدني وتنامي المنافسة من نظراء أمريكيين.

وساهم نزوح عميلين كبيرين في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة في خروج 4.7 مليار دولار من صافي الأموال الجديدة في الربع الفائت.

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ووصف إرموتي النشاط المفقود بأنه ضئيل الهامش وقال إن أكبر بنوك سويسرا يخفض هدف نمو الأموال الجديدة الصافية إلى ما بين 2% و4% سنويا في الوقت الذي يلقي فيه انخفاض أسعار الفائدة بظلاله على الحيازات النقدية.

وهبط سهم البنك 5.5% في التعاملات المبكرة، ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، ماحيا جميع المكاسب التي جناها منذ الإعلان في أوائل يناير عن إعادة تنظيم وحدة الثروة.

وختم يو.بي.إس العام بزيادة 129 % في صافي أرباح الربع الرابع، لكن ذلك الأداء تدعمه المقارنة مع الأشهر الأخيرة من 2018 عندما تضررت الأرباح بفعل اضطراب في السوق، وهبط ربح العام بأكمله 5%.

وزادت الأرباح بقطاع إدارة الثروة، وهو الأكبر في العالم بأصول تحت الإدارة قيمتها 2.6 تريليون دولار، بنسبة 4.4 % على مدار العام، بينما شهد قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية هبوط أرباحه بمقدار النصف تقريبا في ظل انكماش الإيرادات في كل من الأرباع الثلاثة الأولى.