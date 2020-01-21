معهد: قفزة في معنويات المستثمرين الألمان بفضل آمال التصدير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت على نحو أفضل من التوقعات في يناير على أمل أن يكون أكبر اقتصاد في أوروبا لم يتضرر من توترات التجارة كما كان متوقعا من قبل.
وقال معهد زد.إي.دبليو في تقريره الشهري إن مؤشر المعنويات الاقتصادية بين المستثمرين ارتفع إلى 26.7 من 10.7 في ديسمبر.
وتوقع الاقتصاديون زيادة إلى 15.0، وبحسب مقياس منفصل، تحسن تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى -9.5 من -19.9 في الشهر السابق، وتوقع المحللون تسجيل قراءة عند -13.5.
وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ إن سبب تحسن المعنويات يرجع بصفة أساسية إلى التسوية الأخيرة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بما قد يدعم الصادرات.
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