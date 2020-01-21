شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات: تدريب 6277 شخصا من غير العاملين بمركز تدريب الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مركز تدريب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتدريب عدد 6277 متدرب من غير العاملين بالهيئة، منهم عدد (5907) متدرب من المستوردين ببرنامج "مزاولة الإستيراد" وذلك من خلال (146) برنامج تدريبي خلال الفتره من 6 أغسطس 2017 حتى 7 نوفمبر 2019، وعدد (370) متدرب من المصدرين ببرنامج "مزاولة التصدير" وذلك من خلال (17) برامج تدريبيه خلال الفتره من 28 أكتوبر 2018 حتى 21 نوفمبر 2019.

وقامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار عدد 26598 شهادة منشأ خلال شهر نوفمبر 2019 وذلك طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالإتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، إتفاق ثنائى، كوميسا،MERCSOUR، EUR١، FORM-A، وغيرها).

كما قامت الهيئة بالتحقق من منشأ البضائع الصادرة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية حيث قامت بالتحقق لعدد 55 شهادة صادرة عن نفس الفترة.

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كما تقوم الهيئة بمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكل من (تونس -الأردن-الكويت – السعودية – لبنان-السودان-البحرين – سلطنة عمان- الصومال والسنغال – دول اتفقية أغادير) في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

تجرى الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، خلال الفترة الحالية تطويرا شاملا لموقع الهيئة، وذلك لتسهيل التعامل عليه من قبل المستوردين والمصدرين، ولتوفير خدمات أفضل للمصدرين المصريين، خاصة ما يتعلق بمعلومات الصادرات القطاعية، وكذلك اتاحة معلومات حول الاتفاقات التجارية الموقعة مصر عليها.