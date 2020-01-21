شكرا لقرائتكم خبر عن يوميا عروض "الصوت والضوء" بالعربى فى إجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة قرب حلول اجازة نصف العام تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، عروض إضافية للصوت والضوء باللغة العربية يوميا خلال فترة الإجازة فى خمس مناطق ( الهرم – الكرنك – فيلة – ادفو – ابو سمبل )، على أن تكون فى منطقة الهرم الساعة الخامسة والنصف مساء، ومنطقة الكرنك الساعة السادسة مساء وفيلة أيام الإثنين والأربعاء والخميس والجمعة الساعة التاسعة إلا الربع مساء، أما ادفو وابو سمبل يقام العرض يوميا بناء على حجز مسبق، يأتى هذا فى إطار تنفيذ دور الشركة الثقافى لتقديم الحضارة المصرية العريقة .

وفى بيان له قال محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إنه تنشيطا للحركة السياحية الداخلية والعربية ، سيقام خلال اجازة نصف العام عروض إضافية باللغة العربية بمناطق عروض الصوت والضوء، وذلك لتوفير فرصة الاستمتاع بحضارة مصر القديمة صوت وصورة فى اوقات متعددة .

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ومن الجدير بالذكر أن التذكرة العائلية متاحة للأسر المصرية والعربية، خلال إجازة نصف العام، وذلك للعام الثالث على التوالى، ونظرا لما حققته خلال الفترة الماضية، كما تقوم الشركة بدعوة ذوى القدرات الخاصة وكبار السن والمحاربين القدماء مجانا لحضور عرض الصوت والضوء باللغة العربية فى اى وقت كما يتم منح طلاب المدارس والمدرسين وطلبة المعاهد والجامعات المصرية واعضاء هيئة التدريس تخفيضات تصل إلى 50% على العروض باللغة العربية .