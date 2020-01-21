شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تكرير بولندية تزيد مشتريات النفط من أرامكو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة التكرير البولندية بي.كيه.ان أورلين اليوم الثلاثاء، إنها ستزيد مشتريات النفط الخام من أرامكو السعودية إلى 400 ألف من 300 ألف طن في إطار جهود لتنويع مصادر الإمدادات.

وتشتري أكبر شركة تكرير في بولندا معظم احتياجاتها من روسيا لكنها بدأت في شراء النفط من أرامكو في 2016 بموجب عقد طويل الأجل.