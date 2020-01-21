شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة السعودية تتراجع في مستهل التعاملات بهبوط القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداءً سلبياً، في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، ليعاود خسائره، بضغط مباشر من أسهم البنوك والطاقة والمواد الأساسية.

وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي"، 0.31 %، فاقداً 26.6 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,443.14 نقطة.

وبلغت كمية التداول حتى هذه اللحظات 23.49 مليون سهم، بلغت قيمتها 476.2 مليون ريال، من خلال 24.6 ألف صفقة.

وغلب اللون الأحمر، على أداء القطاعات، بصدارة "الإعلام" الذي هبط 0.69 %، تلاه قطاع الطاقة بتراجع نسبته 0.59 %.

وسجل قطاع البنوك تراجعاً نسبته 0.37 %، وبلغت خسائر قطاع المواد الأساسية 0.35 %، وخالف "الاتصالات" الاتجاه بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.04%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "عطاء" الأسهم الخاسرة، بتراجع نسبته 2.76 %، وكانت أعلى المكاسب لسهم "الشرقية للتنمية" الذي صعد 4.2 %.

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وتصدر "الإنماء" الأسهم النشطة بالقيمة، في هذه الأثناء بنحو 33.4 مليون ريال، تلاه "دار الأركان" بـ23.68 مليون ريال.

وفيما يخص أداء السوق الموازي "نمو"، فقد جاء متراجعاً 0.43 %، في تلك الأثناء، بخسائر بلغت 30.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 7,095.55 نقطة.

وتصدر "العمران" خسائر السوق الموازي، بتراجع نسبته 1.32%، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، أغلق مرتفعا بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، بنسبة 0.24% رابحاً 20.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8469.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.15% خاسراً 161.80 نقطة ليغلق عند مستوى 7356.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 174.4 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 97 شركة، فيما تراجع 84 شركة.

وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.14%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.09%.