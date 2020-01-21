شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة البحرين يتراجع في مستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامناً مع هبوط قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.35 %، مدفوعاً بانخفاض سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين بنسبة 0.64 %.

ووفقاً للبيانات المتاحة على موقع السوق، انخفض المؤشر بنسبة 0.20%، بما يوازي 3.33 نقطة إلى مستوى 1639.33 نقطة، وتم تداول 171.09 ألف سهم، بسيولة وصلت إلى 65.17 ألف دينار.

وزادت قطاعات الصناعة، الخدمات، والاستثمار بنسبة 0.22 %، و0.13%، وبنسبة 0.04 %على الترتيب، وكان أكثر الأسهم تداولاً على مستوى الحجم سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين بعد تداول 150 ألف سهم.

وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى أغلق مرتفع بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، بنسبة 0.06% رابحاً 0.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1642.65 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات التأمين والاستثمار والخدمات والصناعة.

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.4 مليون سهم بقيمة 689.1 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 30.80% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 7.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.30% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.65%.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.64% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.25%.