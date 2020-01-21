شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة بالاقتصاد الألماني تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2015 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ZEW لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر كانون الثاني/يناير بمستوي 26.7 نقطة ،فى المنطقة الإيجابية للشهر الثاني على التوالي ، وبأعلى وتيرة منذ تموز/يوليو 2015،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 15.2 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة 10.7 نقطة ،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

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