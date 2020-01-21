شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مستمرة فى الابتعاد عن أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،والتي يري كثيرا من الخبراء إنها ظاهرة صحية بعد صعود كبير بالفترة الأخيرة.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 34$ بما يعادل نسبة 0.4% إلى 8,595$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,629$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,683$.

أنهي البتكوين تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى شهرين عند 9,188$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 238 مليار$ ، مع استمرار الهبوط التصحيحي فى أسعار البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

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ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق التشفير من حوالي 184 مليار$ فى 3 كانون الثاني/يناير الجاري إلى 250 مليار$ فى 19 كانون الثاني/يناير ، بما يعاني اكتساب السوق حوالي 66 مليار$ فى نحو أسبوعين بما يعادل نسبة 35% ، فى علامة صحية جديدة للسوق فى مطلع عام 2020.

ويرى الخبراء فى عمليات التصحيح الحالية ،خطوة صحية بالنسبة لأسواق التشفير ،حيث أخراج الأيدي الأضعف من السوق ، بالإضافة إلى اختبار مدى صلابة الاتجاه الصاعد الأخير.

يعتقد التاجر المخضرم المشهور "بيتر براندت " أن عملة البتكوين قد بلغت أدنى مستوياتها ،ومن غير المرجح أن تنخفض مرة أخرى إلى مستويات 6,000$ ، بفضل تراكم الأيدي القوية عند تلك المستويات.

ونصح براندت تجار التشفير بعدم السعي لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل فى العملة الرقمية البتكوين ،ولكن وضع أنفسهم فى إطار تحقيق مكاسب طويلة الأجل.