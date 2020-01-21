الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 21-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ملحوظ الآن ليختبر الدعم المحوري 1554.10، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الهابط وكسر هذا المستوى سيضع السعر ضمن المسار التصحيحي الهابط من جديد ويوقف السيناريو الإيجابي المقترح لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن التماسك فوق المستوى المذكور سيدفع السعر للارتفاع مجدداً والتوجه نحو 1575.90 كهدف إيجابي أول.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1555.00 والمقاومة 1585.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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