شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ملحوظ الآن ليختبر الدعم المحوري 1554.10، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الهابط وكسر هذا المستوى سيضع السعر ضمن المسار التصحيحي الهابط من جديد ويوقف السيناريو الإيجابي المقترح لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن التماسك فوق المستوى المذكور سيدفع السعر للارتفاع مجدداً والتوجه نحو 1575.90 كهدف إيجابي أول.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1555.00 والمقاومة 1585.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد