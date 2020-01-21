شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً جديداً للمتوسط المتحرك 50، مع استمرار ظهور إشارات تشبع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، مع التذكير بأهمية تماسك السعر دون 1.3040 لاستمرار الانخفاض المقترح، والذي يستهدف مستوى 1.2920 بشكل رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط