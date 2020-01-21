شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليتذبذب حول 1.1100، وطالما أن السعر فوق 1.1065، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1180.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1040 والمقاومة 1.1180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد