شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء بورصتى أبو ظبى ودبي في مستهل تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء أسواق المال الإماراتية خلال التعاملات الصباحية بجلسة اليوم الثلاثاء، ارتفع سوق دبي المالي بنحو 0.01 %، بالغاً مستوى 2851.31 نقطة، رابحاً 0.36 نقطة، وجرت تعاملات بحجم 12.06 مليون سهم، بسيولة قدرها 9.72 مليون درهم في تلك اللحظات.

وكان أكثر الأسهم الرابحة، سهم تبريد 3.76 %، وتبريد 2 %، والاتحاد العقارية 1.34 %، ودبي الإسلامي 0.17 %

فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.15 %، إلى مستوى 5205.49 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 3.35 مليون سهم، بسيولة قدرها 12.61 مليون درهم.

وتراجع سهم طاقة 1.09%، وأبوظبي الإسلامي 0.87 %، واتصالات 0.36 %.

Advertisements

وكان المؤشر العام لسوق دبى المالى، تراجع بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، بنسبة 0.42% خاسراً 12.14 نقطة ليغلق عند مستوى 2850.95 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.98%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة سوق دبى المالى بنسبة 2.19%.

وتصدر سهم بنك الإمارات دبى الوطنى قائمة الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة وبلغت 28.7 مليون درهم بحجم تداول 2.1 مليون ورقة مالية، ثم سهم شركة إعمار العقارية بحجم تداول 6.7 مليون ورقة بقيمة 28.5 مليون درهم.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 138.3 مليون سهم محققة ما قيمته 178.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2468 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفض 12 سهماً، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%.