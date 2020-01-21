شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: ربط دليل الواردات بجذب استثمارات أجنبية من الخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن وزارة الصناعة ستعمل على عدد من المحاور خلال 2020، ونضع خطة عمل حتى 2025 وسيكون هناك موضوعات وملفات ذات أولوية لإنجازها، موضحة أن أهم هذه الملفات التى تعمل عليها الوزارة، هو ملف المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وإعادة المصانع للعمل بكامل طاقتها.
وأضافت وزيرة الصناعة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، فى العاصمة البريطانية لندن، أن العمل وفق هذه الرؤية والبرنامج بتوجيهات من رئيس لجمهورية ودعم من البنك المركزى لكونه شريك أساسى فى هذه المبادرة، إضافة إلى العمل على مبادرة التمويلات التى تم الإعلان عليها للقطاع الصناعى من البنك المركزى.
وأكدت نيفين جامع، أن ملف الصادرات والواردات ذات أولوية بحيث يتم تعظيم الصادرات المصرية، وتقليل الواردات، والعمل على منهجية من خلال ربط دليل الواردات بجذب استثمارات أجنبية من الخارج، مضيفة "أنه من خلال مؤتمر لندن للاستثمار تم مراعاة هذه النقطة والاستفادة من الخبرات للشركات الانجليزية، والعمل على جذبها للاستثمار فى مصر، وأن يكون لمنتجاتهم سوق محلى موجود لدينا.
وتابعت" أنه يتم التواصل مع الجانب الانجليزي لتعظيم الصادرات المصرية لهم، خاصة بالنسبة للحاصلات الزراعية".
وكان صندوق مصر السيادي وقع مع شركة أكتيس، شركة الاستثمار المباشر الرائدة في الأسواق الناشئة والتي تتخذ من لندن مقرا لها، مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر.
وتمت عملية التوقيع خلال قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر والسيدة اليزابيث تروس وزيرة الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة ووزيرة شئون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية البريطانية ، صندوق استثمار "أكتيس" وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه إسترلينى لمصر على مدار 3 سنوات، مؤكدة أن الاستثمارات لصندوق الاستثمار ستكون فى مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم، موضحة أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق اليوم خلال قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية.
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