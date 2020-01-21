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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة الكويتية تتراجع في التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر العام 1.01 %، وتراجع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.58 % و1.15 % على الترتيب.
وتصدر قطاع البنوك التراجعات في تمام الساعة 9:23 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بانخفاض قدره 1.31 %، بينما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بمفرده وبنحو طفيف نسبته 0.01%.
وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 9.96%، فيما تصدر سهم "التخصيص" القائمة الخضراء بنمو قدره 5.33 با%.
وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 24.67 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1316 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.01 مليون دينار.
وتصدر سهم "بيتك" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 5.16 مليون سهم بقيمة 4.21 مليون دينار، متراجعاً 1.21 %.
وبختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، تباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى، وسط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسراً 11.18 نقطة ليغلق عند مستوى 6381.86 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسراً 16.8 نقطة ليغلق عند مستوى 7123.87 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% رابحاً 0.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4909.41 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 160.9 مليون سهم بقيمة 42.4 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 7289 صفقة.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%.
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