شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة الكويتية تتراجع في التعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر العام 1.01 %، وتراجع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.58 % و1.15 % على الترتيب.

وتصدر قطاع البنوك التراجعات في تمام الساعة 9:23 صباح اليوم بتوقيت الكويت، بانخفاض قدره 1.31 %، بينما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بمفرده وبنحو طفيف نسبته 0.01%.

وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 9.96%، فيما تصدر سهم "التخصيص" القائمة الخضراء بنمو قدره 5.33 با%.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 24.67 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1316 صفقة حققت سيولة بقيمة 8.01 مليون دينار.

وتصدر سهم "بيتك" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 5.16 مليون سهم بقيمة 4.21 مليون دينار، متراجعاً 1.21 %.

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