شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تبدأ تعاملات اليوم على تراجع جماعي بمبيعات العرب والمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على تراجع جماعي، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب، في حين مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47%، وخسر مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.34%، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

يذكر أنه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 96.8 مليون ورقة مالية بقيمة 511.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.09% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.46%، والعرب على 11.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.11%.

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ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 30.5 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 6.1 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 872.2 ألف جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13773 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 15801 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 5102 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 529 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1377 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 514 نقطة.