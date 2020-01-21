شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يضطر للهبوط المؤقت– تحليل -21-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر النحاس ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أننا نلاحظ تشكيله لهبوط مؤقت ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يقترب حاليا من مستوى 20 ليلامس بذلك مستوى 2.7830.

نتوقع تشكيل السعر لتداولات سلبية جديدة ما لم يتم اختراق مستوى 2.8400 ليزيد ذلك من فرص اختباره للمتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 2.7200 ومن ثم ليبدأ بتجديد المحاولات الصاعدة والمنتظرة سابقا.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8400 و 2.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت